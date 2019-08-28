Политика
Lenta.ruЗеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Общество
Режим ЧС ввели из-за сильных дождей во Владивостоке
Народные новости 10:59
Происшествия
Дожди остановили движение по трассе в районе ЕАО
Из-за сильных дождей произошел, размыв насыпи объездной дороги, устроенной на период ремонта моста на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск.
Российская газета 21:54
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 01:31
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Технологии
Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram
Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
РИА Новости 06:07
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
RT на русском 14:34
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06
Авто
Компания Bufori представила 750-сильного конкурента Porsche 911
Малайзийская компания Bufori представила предсерийное купе семейства CS, которое по размерам можно сравнить с Porshe 911 в кузове 992.
REGNUM 08:28
Политика
Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
РБК 20:20
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Экономика
Долг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Гаджеты
РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.
Коммерсантъ 02:59
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
Авто
На тестах замечена гибридная версия кроссовера Kia XCeed
Компания KIA готовит к выпуску гибридную версию нового компактного кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня 06:00
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52