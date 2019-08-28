Политика
РИА НовостиЗеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.
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Религия
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
ГТРК Ока вчера в 03:00
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Происшествия
Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
РИА Новости 00:50
Здоровье
Названа опасность чрезмерного употребления орехов
Известно, что орехи очень полезны для организма, но переедание может привести к непроходимости кишечника.
Волгоградская правда 00:13
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым и отдал сдачу на развитие авиации
Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.
Москва 24 27 августа в 10:30
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка
Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости 27 августа в 18:29
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Недвижимость
Москвичи перестали покупать дешевое жилье
Риелторы российской столицы отмечают падение спроса на вторичные квартиры доступной ценовой категории — от 5 до 10 миллионов рублей.
Lenta.ru 00:40
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Футбол
Кононов рассказал о подготовке «Спартака» к ответному матчу с «Брагой»
Газета.Ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
В посольстве США сообщили о целях визита Болтона в Белоруссию
Посольство США в Минске сообщило на своей странице в Twitter о целях визита советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.
RT на русском вчера в 21:28
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Роструд отмечал, что в первом квартале число безработных пенсионеров составляло 113 млн человек.
РБК вчера в 23:28
Авто
АвтоВАЗ сократит производство авто из-за снижения спроса
RuNews24.ru вчера в 06:50
Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество
В Москве увеличили размер минимальной пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.
Газета.Ru 27 августа в 11:04
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57
На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Военное обозрение вчера в 06:25
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс вчера в 21:38
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Здоровье
5 нездоровых причин кашля помимо простуды
Специалисты рассказали, какие причины, способные вызывать кашель могут вредить здоровью. ГЭРБ (гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь).
MedikForum.ru вчера в 22:53