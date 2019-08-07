Политика

Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»РИА Новости 10:25

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
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Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»

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