Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»РИА Новости 10:25
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В результате штурма резиденции Атамбаева пострадали 15 человек
В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский призвал лидеров возобновить встречу в «нормандском формате»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что главам стран-участниц «нормандского формата» необходимо как можно скорее возобновить переговоры.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»
Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче.
Обновлено в 15:16
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся
Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии
Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
Обновлено в 10:25
Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика
В Совфеде оценили заявление генсека НАТО о Крыме
Ранее генсек НАТО заявил, что воссоединение Крыма с РФ стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
Определены самые популярные праворульные авто в России
Первое место среди праворульных авто в РФ удерживает модель Toyota Corolla, объем рынка которой за первые шесть месяцев 2019 года достиг 25 тыс. 703 шт.
Обновлено в 03:00
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла полицейского
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 09:00
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии
Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.
Обновлено в 10:54
Авто
Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах
Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу»
«Ак Барс» уступил «Барысу» из Нур-Султана в первом матче на Кубок Президента Казахстана.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила, что ждет третьего ребенка
До свадьбы Милла Йовович и Пол Андерсон встречались семь лет.
Обновлено в 17:09
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Обостряются отношения Индии и Пакистана
Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.
Обновлено в 14:56
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23