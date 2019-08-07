Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»РИА Новости 10:25
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов
В аэропорт Краснодара поступило анонимное сообщение об угрозе минирования двух самолетов, сообщила РБК пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.
Обновлено в 12:04
Политика
ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Транспорт
В Твери уволили сразу всех водителей трамваев
В посте утверждается, что 5-6 августа все водители трамваев были уволены «по соглашению сторон».
Обновлено в 05:31
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Футбол
«Реал» начал предметные переговоры о трансфере Неймара
Вчера вечером клуб из Мадрида начал предметные переговоры о трансфере 27-летнего бразильца, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.
Обновлено в 10:42
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Обновлено в 08:42
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:11
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Обновлено в 03:25
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено в 04:30
Технологии
В историях «ВКонтакте» появились музыкальные стикеры
Обновлено в 07:54
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном
Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Происшествия
Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада
Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Музыка
Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову и Чечне
Последняя песня покойного шансонье Вилли Токарева имела посвящение Рамзану Кадырову.
Обновлено в 11:33
Авто
Определены самые популярные праворульные автомобили в России
Обновлено в 08:36