Политика

Зеленский пригласил Лукашенко в ЖитомирГазета.Ru 09:15

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в октябре посетить Житомир. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Согласно сообщению, размещенному на сайте белорусского главы, между Зеленским и Лукашенко состоялся телефонный разговор.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил
 Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.
RT на русском05:36

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Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир

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Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РЕН ТВ05:28
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