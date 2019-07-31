с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в октябре посетить Житомир. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Согласно сообщению, размещенному на сайте белорусского главы, между Зеленским и Лукашенко состоялся телефонный разговор.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Политика Германия отказалась бросать вызов Ирану по просьбе США 30 июля сообщалось, что США сделали официальное предложение Германии присоединиться к Франции и Великобритании в военной миссии.

Общество Полигон «Ядрово» сменил собственника Основным собственником ООО «Ядрово», которое выступает оператором одноименного полигона твердых бытовых отходов, стало ООО «Весна».

Энергетика «Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой» "Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию компенсации за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Музыка Пол Маккартни признался, что часто забывает тексты песен Beatles Известный британский рок-музыкант Пол Маккартни признался, что очень часто у него случаются проблемы во время репетиций песен Beatles.

Культура Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.

Здоровье Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.

Футбол Джанаев и Набиуллин назвали самые памятные матчи в карьере Набиуллин признался, что матч группового турнира Лиги Европы "Рубин" - "Ливерпуль" (0:1) является самым памятным для него в карьере.

Политика Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Политика Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.

Экономика «Сбербанк» инвестирует в экосистему 3% прибыли за предыдущие три года Инвестиции "Сбербанка" в формируемую с 2016 года экосистему составили примерно 3% прибыли за предыдущие три года, сообщил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления "Сбербанка" во время телефонной конференции.

Происшествия Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.

Общество Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Наука В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.