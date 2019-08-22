Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7Lenta.ru 09:07
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»). Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
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с чего всё началось
«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении.RT на русском08:03
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Политика
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Политика
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Ранее эксперты ИРИ рекомендовали Минпросвещению РФ ввести в российских школах занятия по киберспорту.
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Кличко заявил о блокировке своей страницы в Instagram
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его страница в Instagram была заблокирована из-за «массированной атаки так называемых интернет-троллей».
Обновлено в 06:59
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Обновлено вчера в 11:19
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
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Общество
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В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад
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Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
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Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
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