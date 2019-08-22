Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7Lenta.ru 09:07

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»). Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
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«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении
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RT на русском08:03

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Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Lenta.ru09:07

Джонсон пообещал Зеленскому выступить против возвращения России в G8

Московский Комсомолец08:07

Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8

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Джонсон поддерживает усилия Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе

ТАСС09:46

Джонсон пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7

Газета.Ru08:07

В офисе Зеленского сообщили о готовности Джонсона не пускать Россию в G7

РБК09:00

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

RT на русском08:03
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Политика

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Политика

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Обновлено 20 августа в 22:59
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Обновлено в 07:56
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Песков: возвращение в G8 для России не является самоцелью

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков завил, что для России возвращение в "большую восьмерку" не является самоцелью.
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Ранее эксперты ИРИ рекомендовали Минпросвещению РФ ввести в российских школах занятия по киберспорту.
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Политика

Кличко заявил о блокировке своей страницы в Instagram

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Обновлено в 06:59
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Политика

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Обновлено в 07:41
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В США могут отменить право на гражданство по рождению

Американский президент заявил, что власти всерьез рассматривают возможность отмены права предоставления гражданства США по рождению на территории страны.
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Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
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Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
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Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года

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