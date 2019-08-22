с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»). Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

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