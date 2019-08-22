Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7Lenta.ru 09:07
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»). Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
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с чего всё началось
«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении.RT на русском08:03
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Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
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Общество
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Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд
Мать ребенка, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, решила вернуть его через суд.
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Политика
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Игры
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Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
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Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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Склад свечей горит в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Политика
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Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Происшествия
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В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны, пишет «Лента.ру».
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