Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7Lenta.ru 09:07

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»). Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Читать в источнике
Комментировать106
с чего всё началось
«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:03

Подробнее о событии

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Lenta.ru09:07

В офисе Зеленского сообщили о готовности Джонсона не пускать Россию в G7

РБК09:00

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

RT на русском08:03

Джонсон пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7

Газета.Ru08:07

Джонсон пообещал Зеленскому выступить против возвращения России в G8

Московский Комсомолец08:07

Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8

Эхо Москвы08:52

Зеленский и Джонсон обсудили тему приглашения России в формат G8

ТАСС07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено вчера в 16:56
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Политика

Зеленский предложил России свои условия по возвращению в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил свой способ возвращения России в состав G8.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Кино

Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Политика

Захарова прокомментировала возможность обмена заключёнными с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что она располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, но не может ей поделиться.
Обновлено в 12:37
Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона

У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли из минометов Горловку

Обновлено в 14:16
Происшествия

Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания

Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов

Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено в 09:45
Футбол

Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Футбол

Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд

Мать ребенка, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, решила вернуть его через суд.
Обновлено в 14:21
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных

Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Игры

Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5

Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Политика

Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД

США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся

Пострадавший в недавнем происшествии с Конором Макгрегором впервые прокомментировал случившееся.
Обновлено в 14:50
Общество

Чемпионат для умеющих работать руками: в Казани стартовал WorldSkills

Обновлено в 13:51
Культура

Умер заслуженный артист Виктор Власов

Обновлено в 15:25
Театры

Диденко рассказал о постановке «Нормы» по роману Сорокина

Режиссер Максим Диденко рассказал о планах поставить спектакль «Норма» по одноименному роману писателя Владимира Сорокина.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Склад свечей горит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:50
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Обновлено в 09:13
Политика

В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Турции рыбаки поймали пятиметровую акулу весом в тонну

В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное