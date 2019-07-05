Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языкеКомсомольская правда 11:33
Президент Украины Владимир Зеленский совершил уже третью поездку поездку на Донбасс. Там он встретился с жителями и поговорил с ними на русском языке.
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Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
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