Политика

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в ДонбассеRT на русском 04:31

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
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Зеленский обратился к России с громким заявлением по Донбассу

URA.Ru05:29

После обострения на Донбассе эксперты рассказали о «молодежных понтах» Зеленского

Московский Комсомолец08:39

Делает то же, что Порошенко: эксперт оценил слова Зеленского об обострении ситуации в Донбассе

РЕН ТВ08:17

Зеленский обратился к России после обострения обстановки в Донбассе

РИА Новости08:15

Зеленский обратился к руководству России после гибели военных в Донбассе

РБК05:17

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

RT на русском04:31

Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

ТАСС02:57
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Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика

Путин сменил врио губернатора Астраханской области

Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.
Обновлено в 08:21
Политика

Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель

Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Авто

В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Общество

Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ»

Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Космос

У спутника «Ямал-601» отмечают проблемы с двигателем

О проблемах с двигателем спутника рассказали в компании "Газпром космические системы".
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В Боснии и Герцеговине мигранты устроили массовую драку

Мигранты устроили массовую драку и напали на полицейских на западе Боснии и Герцеговины, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Политика

Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.
Обновлено в 05:55
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре

Обновлено в 07:43
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Здоровье

Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду

В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
Обновлено в 05:25
Политика

Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму

Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
Обновлено в 07:19
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика

Матвиенко назвала сроки решения по возвращению России в ПАСЕ

Решение об участии российской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет принято в июне.
Обновлено в 06:29
Общество

Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом

Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Москве загорелась кровля дата-центра

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

В России начнут разработку аналога «Мистраля»

Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык

Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 07:10
Экономика

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено в 08:40
Политика

Словакия анонсировала крупный контракт с Россией по МиГ-29

Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
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