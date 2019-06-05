Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в ДонбассеRT на русском 04:31
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
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После обострения на Донбассе эксперты рассказали о «молодежных понтах» Зеленского
Московский Комсомолец08:39
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В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель
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«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
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В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
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Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
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О проблемах с двигателем спутника рассказали в компании "Газпром космические системы".
Обновлено вчера в 10:46
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В Боснии и Герцеговине мигранты устроили массовую драку
Мигранты устроили массовую драку и напали на полицейских на западе Боснии и Герцеговины, сообщает РИА Новости.
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Политика
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
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Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду
В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
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Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму
Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
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Решение об участии российской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет принято в июне.
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Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
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Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
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Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.
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Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено в 08:40
Политика
Словакия анонсировала крупный контракт с Россией по МиГ-29
Обновлено в 08:00
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Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24