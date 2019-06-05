Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в ДонбассеRT на русском 04:31

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Политика Путин сменил врио губернатора Астраханской области Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.

Политика Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.

Происшествия В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.

Экономика «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Экономика Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Общество Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ» Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Космос У спутника «Ямал-601» отмечают проблемы с двигателем О проблемах с двигателем спутника рассказали в компании "Газпром космические системы".

Происшествия В Боснии и Герцеговине мигранты устроили массовую драку Мигранты устроили массовую драку и напали на полицейских на западе Боснии и Герцеговины, сообщает РИА Новости.

Политика Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Здоровье Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.

Политика Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Политика Матвиенко назвала сроки решения по возвращению России в ПАСЕ Решение об участии российской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет принято в июне.

Общество Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Армия и оружие В России начнут разработку аналога «Мистраля» Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.

Политика Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.

Экономика Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.