Политика
Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в ДонбассеРИА Новости 08:15
Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по Донбассу сделал заявление и обратился к Москве. Встреча в Минске пройдет в среду. Украинские военные ранее заявили о потерях в ходе обстрелов.
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После обострения на Донбассе эксперты рассказали о «молодежных понтах» Зеленского
Московский Комсомолец08:39
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, к каким последствиям приведет членство страны в Евросоюзе, сообщают местные СМИ.
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