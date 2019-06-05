Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в ДонбассеРИА Новости 08:15

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по Донбассу сделал заявление и обратился к Москве. Встреча в Минске пройдет в среду. Украинские военные ранее заявили о потерях в ходе обстрелов.

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

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