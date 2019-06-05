Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в ДонбассеГазета.Ru 11:40

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России с заявлением, что "обострение конфликта - не лучший фон" для переговоров в Минске по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

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