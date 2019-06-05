Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в ДонбассеRT на русском 04:31
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
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После обострения на Донбассе эксперты рассказали о «молодежных понтах» Зеленского
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