Политика

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в ДонбассеRT на русском 04:31

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
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Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

Газета.Ru11:40

Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

ТАСС02:57

Делает то же, что Порошенко: эксперт оценил слова Зеленского об обострении ситуации в Донбассе

РЕН ТВ08:17

Зеленский обратился к России с громким заявлением по Донбассу

URA.Ru05:29

Зеленский обратился к руководству России после гибели военных в Донбассе

РБК05:17

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

RT на русском04:31

После обострения на Донбассе эксперты рассказали о «молодежных понтах» Зеленского

Московский Комсомолец08:39
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
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Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу

Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
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Определены самые грязные и чистые регионы России

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17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

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В Тульской области начал работу завод Great Wall

Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Политика

СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю

Ранее в июне стало известно, что Европейский союз намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 12:20
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 13:08
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в хулиганстве аспиранту МГУ имени Ломоносова Азату Мифтахову.
Обновлено в 12:35
Здоровье

Ученые заявили о смертельной опасности яиц

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика

Кучма предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма, назначенный представителем Киева в Контактной группе, предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса на следующем заседании.
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Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В США за бездействие при стрельбе в школе задержан бывший полицейский

В США задержан экс-полицейский, который охранял школу «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде (Флорида), где в феврале прошлого года произошла стрельба, унесшая жизни семнадцати человек.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Политика

Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы

Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".
Обновлено в 11:27
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Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

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Армия и оружие

Новейшие авианосцы США оказались несовместимы с F-35

Новые авианосцы США класса Gerald R. Ford оказались несовместимы с истребителями F-35, пишет «Российская газета».
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В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!

В марте в GOG появилась оригинальная Diablo, причём с двумя режимами — классическим и современным.
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Представлен концепт V-образного авиалайнера

Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
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Политика

Оценены достижения врио губернатора Тульской области

«Центр политической конъюнктуры» (ЦПК) выпустил доклад, посвященный врио губернатора Тульской области Алексею Дюмину.
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Спорт

Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии

Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.
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