Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в ДонбассеRT на русском 04:31

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

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