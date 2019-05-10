Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 маяREGNUM 13:31
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года. С соответствующим призывом к народным избранникам, как передает телеканал NewsOne, обратился политик Владимир Зеленский.
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