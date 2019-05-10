Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 маяREGNUM 13:31

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года. С соответствующим призывом к народным избранникам, как передает телеканал NewsOne, обратился политик Владимир Зеленский.

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Политика Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Шоу-бизнес Егор Крид отменил выступление в Москве По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.

Футбол «Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Происшествия Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

Авто В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.

Шоу-бизнес Алена Водонаева объявила о разводе Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.

Общество В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей "С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.

Политика Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Энергетика «Нафтогаз Украины» в январе-апреле 2019 г направил в бюджет $1,4 млрд налогов Группа "Нафтогаз Украины" за четыре месяца 2019 года выплатила в государственный бюджет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов или около 16,5% общих доходов бюджета, оставаясь самым крупным налогоплательщиком на Украине, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Политика Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.

Шоу-бизнес Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.

Футбол Динамо — Ростов 0:0 В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.