Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурацииНародные новости 13:04

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая. Соответствующее заявление политик сделал на странице в социальной сети Facebook.
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Зеленский потребовал от Порошенко «сдать ключи» и уйти

News.ru12:12

Зеленский требует от парламента назначить инаугурацию, потому что Порошенко надо еще «сдать ключ» и «паспортный контроль проходить»

Комсомольская правда12:45

Зеленский в видеообращении призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Ведомости12:39

Зеленский призвал Раду не затягивать с определением даты его инаугурации

RT на русском13:31

Зеленский назвал Порошенко вором тапочек и подготовил указ о роспуске Рады

Вести.Ru12:56

Зеленский потребовал назначить инаугурацию на 19 мая

Московский Комсомолец12:11

Зеленский от имени народа потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая

Говорит Москва13:19
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Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Сборная Чехии нанесла поражение шведам

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Футбол

Юрий Семин: «В матче огромную роль сыграли быстрые голы»

В матче огромную роль сыграли два забитых быстрых мяча. После этого «Рубин» атаковал, не сдался и нам было проще играть.
Обновлено в 14:27
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Рита Дакота ответила хейтерам, пожелавшим ей и беременной жене Вадима Галыгина смерти из-за фотографии в военных пилотках

Многие звезды отечественной эстрады выступили на концертах, где исполнили любимые миллинами военные песни.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

В 2021 году TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии спешат уточнить, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие

Обстрелом ранен гражданский, позиции ВСУ разбиты. Сводка ДНР за 9 мая

Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

США разработали ракету, убивающую лезвиями

Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика

Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей

Сборная США проиграла Словакии на старте ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 16:46
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Теннис

Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

В полуфинале турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл немца Александра Зверева.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

США задумались о замене Турции в рамках программы создания F-35

США рассмотрит вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.
Обновлено в 11:15
Политика

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Общество

Власти Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года

Власти Мехико ввели запрет на использование пластиковых пакетов и посуды с 2020 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева откровенно рассказала о грудном вскармливании

Модель сразу решила, что будет кормить ребенка сама. 35-летняя модель Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой.
Обновлено в 10:19
Музыка

К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение

Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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