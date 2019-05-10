Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурацииRT на русском 12:15

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своём Facebook.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

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