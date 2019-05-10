Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурацииRT на русском 12:15

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своём Facebook.
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Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

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Зеленский в видеообращении призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

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Зеленский потребовал от Порошенко «сдать ключи» и уйти

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Зеленский потребовал назначить инаугурацию на 19 мая

Московский Комсомолец12:11

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Комсомольская правда12:45
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
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AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР

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США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной

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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
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