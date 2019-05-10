Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурацииНародные новости 13:04
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая. Соответствующее заявление политик сделал на странице в социальной сети Facebook.
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Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Обновлено в 11:21
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол
Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Обновлено в 02:07
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Наука
Психологическое плацебо
Новое исследование показывает важность тщательного отделения реальных терапевтических эффектов от психологических плацебо. (Перевод статьи редактора Science-Based Medicine, невролога и известного скептика Стивена Новеллы).
Обновлено 08 мая в 08:55
Космос
Ученые установили механизм потери воды Марсом
Обновлено в 08:48
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«Мстители 4: Финал» сокрушил «Брата Баджранги» в Индии
Стоит отметить, что "Мстители 4: Финал" вышел в Индии на значительно меньшем количестве экранов, чем фильмы местного производства - 2800 против традиционных для болливудских блокбастеров 4000 - 4500 экранов.
Обновлено в 16:42
Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
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На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию
Обновлено в 12:06
Хоккей
Путин отправил 9 шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент России Владимир Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил девять шайб в ворота сборной Ночной хоккейной лиги в гала-матче, состоявшемся в Сочи.
Обновлено в 15:43
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО
Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Здоровье
Почему молодая картошка полезнее старой?
Несмотря на то, что картофель хранится сравнительно долго, — 6-9 месяцев — с течением этого времени он утрачивает полезные свойства и вкусовые качества.
Обновлено в 17:18
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Общество
«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах
Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено в 18:19
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Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33
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Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию
Обновлено в 16:53
Космос
NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС
Обновлено в 13:49
Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43