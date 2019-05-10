Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурацииНародные новости 13:04

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая. Соответствующее заявление политик сделал на странице в социальной сети Facebook.

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

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