Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурацииНародные новости 13:04

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая. Соответствующее заявление политик сделал на странице в социальной сети Facebook.
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