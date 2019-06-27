Политика
Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряковГоворит Москва 09:45
Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. В связи с этим Зеленский потребовал от украинского МИДа объяснений.
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Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
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При описании недавно открытой в Крыму пещеры Таврида были обнаружены кости гигантской нелетающей птицы Pachystruthio dmanisensis, вес которой составлял около полутоны.
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В Волгограде загорелся строительный рынок
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Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
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Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
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