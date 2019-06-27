Политика

Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряковГоворит Москва 09:45

Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам. В связи с этим Зеленский потребовал от украинского МИДа объяснений.
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Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика

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