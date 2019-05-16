Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурацииRT на русском 05:09
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность. Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
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«Определен день Х - 20 мая!»: команда Зеленского отреагировала на выбор даты инаугурации
Комсомольская правда07:04
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