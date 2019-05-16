Политика

В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурацииRT на русском 05:09

Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность. Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
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Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации

Взгляд.ру05:14

В штабе Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Газета.Ru06:30

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Lenta.ru06:09

Успех Зеленского: политолог прокомментировал назначение даты инаугурации президента Украины

РЕН ТВ05:54

«Определен день Х - 20 мая!»: команда Зеленского отреагировала на выбор даты инаугурации

Комсомольская правда07:04

Зеленский обрадовался решению Рады о дате его инаугурации

ФАН05:13

В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации

RT на русском05:09
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Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

Обновлено в 03:07
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Обновлено в 10:55
Хоккей

Назван лучший игрок сборной России в матче с Италией

Сборная России играла с Италией в четвертой встрече группового этапа мирового первенства по хоккею 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Футбол

Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года

Обновлено в 08:24
Авто

В России запатентовали новый Nissan Teana

Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.
Обновлено в 05:42
Футбол

Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»

Обновлено в 11:12
Политика

Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра

Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Общество

Собянин открыл новое здание отдела МВД по району Очаково-Матвеевское

Общая площадь помещений отдела составляла всего 1,3 тыс. кв.м. Строительство нового здания по адресу Очаковское шоссе, д.24, стр.1 заняло два года.
Обновлено в 09:18
Футбол

«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходе

Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

Обновлено в 07:33
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
Обновлено в 05:01
Футбол

Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом мира, следует из ежегодного отчета Football 50 консалтинговой компании Brand Finance (.pdf).
Обновлено в 10:08
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Футбол

Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом

Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Китае в результате наезда машины на прохожих погибли 3 человека

В результате инцидента погибли как минимум три человека, многие получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Общество

Россиянам добавят один день отпуска

Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Алена Водонаева раскрыла свой секрет стройной фигуры

Водонаева часто критикует людей с лишним весом, так как сама тщательно следит за своей фигурой.
Обновлено в 10:25
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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