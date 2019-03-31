Политика

Зеленский обозвал Охлобыстина и Пореченкова идиотамиПятый канал 09:19

Российские актеры ранее «поддержали» кандидатуру украинца в президенты Незалежной. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нелестно отозвался об «агитационной» кампании известных российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова в его поддержку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами за ролики в его поддержку

Известия13:40

Зеленский назвал идиотами поддержавших его российских актеров

Lenta.ru07:37

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РБК08:42

Зеленский оценил видео Охлобыстина и Пореченкова в свою «поддержку»

RT на русском08:10

Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РИА Новости07:56

Зеленский назвал поддержавших его Почеренкова и Охлобыстина идиотами

Газета.Ru12:48

Зеленский прокомментировал «агитационный» ролик от Пореченкова и Охлобыстина

Экспресс газета29 марта в 14:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Обновлено в 08:41
Политика

Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан

По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:06
Автоспорт

Даниил Квят: «Уик-энд был не самым удачным, но мы извлекли урок»

Обновлено в 15:45
Политика

Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Политика

Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма после второго тура

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:48
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:08
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Происшествия

В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн

Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы

Подполковник Раип Ашиков руководил УМВД по Махачкале до марта 2013 года.
Обновлено в 09:55
Теннис

Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне

Обновлено в 16:16
Футбол

Реал — Уэска 3:2

Обновлено в 14:56
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского

Обновлено в 13:31
Происшествия

Премьер Болгарии обратился в полицию после угроз в Facebook

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов рассказал, что ему угрожает неизвестный мужчина с винтовками.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Происшествия

Двое детей погибли в результате торнадо в Китае

Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Политика

Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Политика

В штабе Зеленского опровергли связи с командой Тимошенко

Напомним, один из лидеров «Майдана-2014» Мустафа Найем сообщил 31 марта о том, что между штабами Тимошенко и Зеленского ведутся переговоры о взаимодействии во втором туре президентских выборов, в случае непопадания в него Юлии Тимошенко.
Обновлено в 13:08
Авто

Разновидности присадок для двигателя машины

Обновлено в 02:28
Футбол

Игнатьев попал в основной состав «Краснодара» на матч с «Анжи»

Обновлено в 11:57
Политика

На Украине отдавали голоса «за Путина»

Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53
Экономика

Как трудовые мигранты из Киргизии осваивают Россию

В "тени" находится 24% экономики Киргизии, сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Здоровье

К общительным людям помощь при инсульте приходит с опозданием

К общительным людям, для которых типичны активность в соцсетях и тесные контакты с членами семьи, помощь при инсульте приходит с замедлением.
Обновлено в 11:34
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерс» (3:0) и повторил достижение партнёра по команде Хенрика Лундквиста по количеству шатаутов в дебютном сезоне в составе «рейнджеров».
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное