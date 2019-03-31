Политика
Зеленский обозвал Охлобыстина и Пореченкова идиотамиПятый канал 09:19
Российские актеры ранее «поддержали» кандидатуру украинца в президенты Незалежной. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нелестно отозвался об «агитационной» кампании известных российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова в его поддержку.
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Зеленский прокомментировал «агитационный» ролик от Пореченкова и Охлобыстина
Экспресс газета29 марта в 14:04
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
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