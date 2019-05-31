Политика
Зеленский обновил состав СНБО УкраиныАргументы и Факты вчера в 09:15
В документе указано, что председателем СНБО стал Владимир Зеленский. Также в состав совета были введены первый замглавы СБУ Иван Баканов, руководитель администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, глава Минфина Оксана Маркарова и др.
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Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности и обороны Украины и возглавил его
Говорит Москвавчера в 08:49
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Против Порошенко завели дело о захвате власти
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Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
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Обновлено вчера в 15:50
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В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
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Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
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Обновлено вчера в 22:06
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В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
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Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
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Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне
Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.
Обновлено вчера в 20:22
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PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
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Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:51
Космос
Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения
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Обновлено вчера в 03:29
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Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
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Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено вчера в 08:18
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Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено 30 мая в 23:14
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На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
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Обновлено вчера в 17:56
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Золотые часы Брюса Ли продали на аукционе
Обновлено вчера в 10:37
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Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
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Космос
Космическая компания Илона Маска SpaceX теперь стоит больше, чем Tesla
Космическая компания Илона Маск, SpaceX, теперь стоит больше, чем его фирма по производству электромобилей Tesla, - по крайней мере, на бумаге.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено вчера в 02:26
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Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»
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Обновлено вчера в 08:12
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Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
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Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено вчера в 06:23