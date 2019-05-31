Политика
Зеленский обновил состав СНБО УкраиныАргументы и Факты 09:15
В документе указано, что председателем СНБО стал Владимир Зеленский. Также в состав совета были введены первый замглавы СБУ Иван Баканов, руководитель администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, глава Минфина Оксана Маркарова и др.
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