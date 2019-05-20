Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 годRT на русском 11:31

Украинский лидер Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом информирует УНИАН со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций. Отмечается, что Зеленский задекларировал несколько квартир в Киеве, жилой дом и земельный участок в Иванковичах Киевской области.

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

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