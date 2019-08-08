Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на УкраинеРоссийская газета 06:14

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ". По словам президента, благодаря принятым мерам уже в следующем году будет создан рынок земли в 40 миллионов гектаров.
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