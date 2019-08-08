Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на УкраинеРоссийская газета 06:14
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ". По словам президента, благодаря принятым мерам уже в следующем году будет создан рынок земли в 40 миллионов гектаров.
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Участок Белого моря закрыли после взрыва на полигоне ВМФ
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У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
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«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
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Обновлено в 11:22
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
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Защитник «Тоттенхэма» Кэмерон Картер-Викерс проведет год в «Сток Сити».
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