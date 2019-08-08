Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на УкраинеРоссийская газета 06:14
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ". По словам президента, благодаря принятым мерам уже в следующем году будет создан рынок земли в 40 миллионов гектаров.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Политика
Атамбаев собрался провести митинг в Бишкеке
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление опального политика, сторонники Атамбаева намерены собраться у его офиса около 13:00 по московскому времени.
Обновлено в 03:28
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
Алибасов подал в суд на производителя «Крота»
Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Экономика
Evraz продает предприятие в США
Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
Обновлено в 06:50
Экономика
Минпромторг готовит анонс нового электромобиля
О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году.
Обновлено в 05:32
Футбол
Семак оценил готовность Малкома к матчу с «Динамо»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о шансах фингера Малкома выйти в стартовом составе на матч пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено в 04:36
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Технологии
Технологии «умного дома» использует всего 27% жителей России
Эксперты провели социологический опрос и выяснили, сколько жителей России используют технологии "умного дома".
Обновлено в 05:30
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население
Для безопасности всех жителей попросили покинуть населенный пункт. 5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар.
Обновлено в 06:32
Политика
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Правительство Венесуэлы отказалось от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе 8–9 августа.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
Обновлено в 06:42
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине азартные игры
Напомним, в 2009 году Рада приняла закон, запрещающий организацию азартных игр на территории республики.
Обновлено в 05:04
Общество
Москвичей предупредили о шквалистом ветре и грозе с градом
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
«Ньюкасл» подпишет защитника сборной Швеции
Как сообщает L’Equipe, 25-летний игрок после прохождения медосмотра подпишет контракт с "Ньюкаслом".
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29