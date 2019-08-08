Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на УкраинеРоссийская газета 06:14
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ". По словам президента, благодаря принятым мерам уже в следующем году будет создан рынок земли в 40 миллионов гектаров.
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Наука
Создано искусственное сердце для тестирования лекарств
Обновлено в 01:37
Политика
Парламент Киргизии отказался вводить в стране режим ЧП
«Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».
Обновлено в 09:14
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Политика
Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина
Обновлено в 08:27
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
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Обновлено вчера в 18:45
Экономика
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По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Политика
Косово предложили отдать России
Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Россияне перекрыли дорогу и начали танцевать лезгинку
В Калуге 6 августа на пересечении улиц Марата и Кирова неизвестные перекрыли движение автомобилей, чтобы исполнить танец, похожий на лезгинку.
Обновлено в 05:25
Единоборства
Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов
Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестирования, передает RMC Sport.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине азартные игры
Напомним, в 2009 году Рада приняла закон, запрещающий организацию азартных игр на территории республики.
Обновлено в 05:04
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено в 07:47
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Пакистан наказал Индию запретом индийских фильмов
Руководство Пакистана запретило показ индийских фильмов из-за обострения ситуации в Кашмире.
Обновлено в 08:48
Футбол
ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»
ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Обновлено в 06:14
Происшествия
Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко
Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции
Обновлено в 07:59
Экономика
Почта Банк откроет отделения в «Магните»
Почта Банк после открытия банковских точек в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит».
Обновлено в 01:03
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Футбол
Rambler Group назвала эффективный способ борьбы с пиратами
Лишение финансирования — эффективнейший из методов борьбы с пиратским контентом, заявил RNS руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.
Обновлено в 08:08
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11