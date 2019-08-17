Происшествия
Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле ОдессыАргументы и Факты 06:46
В ходе ЧП погибли восемь человек Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что собирается лично проследить за расследованием возгорания в одесской гостинице "Токио Стар". «Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре», - подчеркнул украинский президент.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Происшествия
В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета
Руководство авиакомпании «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа самолета Ан-24, который в конце июня совершил аварийную посадку на севере Бурятии.
Обновлено в 08:30
Футбол
Зенит — Ахмат 0:0
Обновлено в 13:57
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол
Болельщики «Зенита» почтили память Бахыта
Болельщики «Зенита» в первом тайме матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» вывесили баннер в память о фанате «Спартака» Алексее «Бахыте» Васюке, который погиб в ДТП в Ростовской области.
Обновлено в 12:46
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Политика
Треть британцев поддержала Brexit без сделки
«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
Обновлено в 08:12
Политика
Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости
Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала в Facebook документ, подписанный первым замруководителя офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в генеральной репетиции Дня независимости государства, передает «Страна.ua».
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» стартовал в чемпионате Испании выездной победой над «Сельтой» со счетом 3:1. В составе гостей по разу отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы
Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо Под запретом для супруги принца Гарри оказались потертые джинсы.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про "блокадницу" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Военные эксперты призвали США создать аналог российской «Мертвой руки»
Американские специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что Соединенным Штатам необходим аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", который на Западе известен как "Мертвая рука".
Обновлено в 13:44
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:39
Космос
Илон Маск предложил разбомбить Марс
Илон Маск, ранее собиравшийся колонизировать Марс, предложил уничтожить Красную планету ядерным оружием.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2 (2-й тайм)
Обновлено в 11:46
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Политика
Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака
Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Происшествия
ДТП с участием трёх машин и автобуса произошло в Петербурге
Ранее News.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности.
Обновлено в 11:54
Общество
В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено вчера в 13:43
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24