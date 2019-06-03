Происшествия
Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейскихЕвразия Daily вчера в 22:10
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.Lenta.ruвчера в 21:44
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Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Московский Комсомолецвчера в 16:23
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