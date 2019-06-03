Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейскихЕвразия Daily вчера в 22:10

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.

Гаджеты Lenovo выпустила ноутбуки ThinkPad с процессорами AMD Ryzen Pro Компании AMD удалось заключить важную сделку: Lenovo будет использовать процессоры Ryzen 7 Pro 3700U в новых моделях ноутбуков ThinkPad серий T и X. Процессоры Ryzen 7 Pro 3700U изготавливаются по 12-нанометровому технологическому процессу.

Происшествия Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Происшествия При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Шоу-бизнес Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».

Энергетика Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и акционеры «Роснефти» запустили добычу на Западно-Эргинском месторождении.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Путешествия Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.

Экономика Правила расходования материнского капитала изменились в России Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Происшествия В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.

Транспорт На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.

Музыка Началась регистрация на закрытые площадки Ural Music Night С сегодняшнего дня открыта регистрация на площадки фестиваля Ural Music Night.

Происшествия В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.

Наука Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.

Здоровье Минздрав отчитался об увеличении зарплат медработникам в 2018 году В сообщении пресс-службы Минздрава утверждается, что данные Росстата иллюстрируют выполнение целевых показателей, прописанных в майском указе президента, во всех 85 субъектах РФ по зарплате среднего медицинского персонала и в 81 субъекте страны по оплате труда младшего медицинского персонала.

Политика Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.

Происшествия Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.