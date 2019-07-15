Политика

Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьмиNews.ru 11:37

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания. Тем временем в Национальной полиции заявили, что водителям из кортежа главы государства грозит штраф или лишение прав.
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Зеленский прокомментировал ДТП со своим кортежем

Аргументы и Факты14:38

Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа и автобуса с детьми

Rambler News Service11:30

Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми

News.ru11:37

Зеленский пообещал наказать водителей кортежа за ДТП с детьми

ТК Звезда12:55

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

REGNUM11:30

Зеленский пообещал наказать виновников ДТП со школьными автобусами

Газета.Ru11:19

Зеленский: попавших в ДТП водителей кортежа привлекут к ответственности

РИА Новости10:58
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Авто

Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных машин

Обновлено в 12:20
Политика

Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь

Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Баскетбол

Бен Симмонс подпишет пятилетний контракт с «Филадельфией» на $170 млн

Обновлено в 14:05
Политика

Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии

Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23
Общество

Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Наука

Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Впервые в истории ученым-физикам удалось сделать фотоснимок квантовой запутанности, сообщает научное издание Science Advances.
Обновлено 13 июля в 14:24
Культура

Не менее 45 тыс. человек посетят фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Обновлено в 06:56
Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:02 мск индекс МосБиржи прибавил 0,15% к предыдущему закрытию и достиг 2781,88 пункта.
Обновлено в 03:43
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»

Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Жители Донбасса рассказали об обстрелах ВСУ

Жители посёлков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали о жизни под обстрелами со стороны украинских военных.
Обновлено в 19:39
Происшествия

Протаранивший толпу в Шарлоттсвилле получил 419 лет тюрьмы

Пожизненное тюремное заключение получил протаранивший толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года неонацист Джеймс Алекс Филдс.
Обновлено в 20:58
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети

Семь человек утонули на реке Лене в пригороде Якутска во время купания.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Челябинской области автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

По имеющимся данным, водитель автомобиля Toyota на огромной скорости (по словам очевидцев, около 200 км/ч) не справился с управлением и сбил двух пешеходов на обочине.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу

Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Наука

В янтаре была найдена лапа древней птицы

Результаты показали, что птица, чья лапа застыла в янтаре.
Обновлено вчера в 05:35
Экономика

В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом

В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал.
Обновлено в 09:24
Общество

Россиянам могут предоставить дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:22
Политика

Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва освободит задержанных в Керченском проливе моряков в случае, если Киев обяжется обеспечить их участие в судебном процессе.
Обновлено в 13:08
Футбол

Защитник «Эвертона» перешел в «Уиган»

Защитник Энтони Робинсон стал игроком «Уигана». Предыдущий сезон футболист провел в аренде в «Уигане».
Обновлено в 16:15
Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Политика

Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД

Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 20:15
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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