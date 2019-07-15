Происшествия
Зеленский прокомментировал ДТП со своим кортежемАргументы и Факты 14:38
Накануне в Запорожской области автомобили из президентского кортежа столкнулись с детскими автобусами Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал ДТП с участием своего кортежа в Запорожской области.
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Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа и автобуса с детьми
Rambler News Service11:30
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
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Авто
Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России
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В Москве девушка умерла во время массажа
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Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
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Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
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«Хаббл» нашел «невозможный» космический объект
Странную структуру обнаружили астрономы вокруг черной дыры.
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Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
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Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
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Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.
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Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
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Политика
Путин поддержал семейный бизнес
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
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Божена Рынска сломала руку, упав с лестницы
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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
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