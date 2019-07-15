Происшествия

Зеленский прокомментировал ДТП со своим кортежемАргументы и Факты 14:38

Накануне в Запорожской области автомобили из президентского кортежа столкнулись с детскими автобусами Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал ДТП с участием своего кортежа в Запорожской области.
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Зеленский прокомментировал ДТП со своим кортежем

Аргументы и Факты14:38

Зеленский пообещал наказать виновников ДТП со школьными автобусами

Газета.Ru11:19

Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми

News.ru11:37

Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа и автобуса с детьми

Rambler News Service11:30

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

REGNUM11:30

Зеленский пообещал наказать водителей кортежа за ДТП с детьми

ТК Звезда12:55

Это недопустимо. Зеленский обещал наказать виновников ДТП в Запорожье

SM News11:00
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Политика

Захарова оценила заявление Турчинова об уничтожении Крымского моста

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста комплексом крылатых ракет "Нептун", сообщает сайт kp.ru.
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Армия и оружие

СМИ: переговоры враждующих йеменских сторон прошли на корабле ООН в Красном море

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, делегации враждующих сторон провели в воскресенье переговоры при посредничестве датского генерала Мишеля Анкера Лоллесгора, который возглавляет группу наблюдателей ООН по контролю за прекращением огня в порту Ходейда.
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Президент Украины Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что глава государства «такой же участник движения, как и все».
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В Москве девушка умерла во время массажа

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Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

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«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
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«Хаббл» нашел «невозможный» космический объект

Странную структуру обнаружили астрономы вокруг черной дыры.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
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Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X

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Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.
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В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
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Происшествия

Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене

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Обновлено в 05:04
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
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Путин поддержал семейный бизнес

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В своем Instagram Рынска опубликовала фото с перебинтованной рукой.
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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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