Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕREGNUM вчера в 22:22

Тогда в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам. Призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни.

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ

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