Политика
Зеленский не поддержал украинскую делегацию в ПАСЕНезависимая газета 01:45
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, которая участвует в сессии ПАСЕ в Страсбурге.
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Тогда в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам. Призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни.
— Ирина Геращенко, украинский политикНовостной фронт вчера в 10:25
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Политика
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Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
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Обновлено в 00:00
Здоровье
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Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
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Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
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Армия и оружие
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В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
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Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
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Обновлено вчера в 12:15
Политика
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Экономика
Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты
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Химики Уральского университета создали беспохмельное пиво
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Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
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