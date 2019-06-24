Зеленский не поддержал украинскую делегацию в ПАСЕНезависимая газета 01:45

Тогда в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам. Призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, которая участвует в сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Зеленский не поддержал украинскую делегацию в ПАСЕ

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