Политика
Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕREGNUM 22:22
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
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Тогда в наше совместное отстаивание интересов Украины активно включался президент и его администрация, звоня иностранным коллегам. Призывая совместно отстаивать принципы. Сегодня мы фактически остались одни.
— Ирина Геращенко, украинский политикНовостной фронт 10:25
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:51, Вашингтон
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено в 22:00
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика
Болтон обсудил с Патрушевым Украину
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи в Израиле с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым обсуждал, помимо прочего, ситуацию на Украине.
Обновлено в 15:51
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Обновлено в 17:05
Кино
Сестры Вачовски снимут четвертую «Матрицу»
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено в 21:31
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, об этом было объявлено на сессии МОК, которая проходит в Лозанне (Швейцария).
Обновлено в 12:06
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Общество
Количество бюджетных мест в российских вузах сократится
Как пишет газета «Известия», ссылаясь на доклад правительства Федеральному Собранию, количество бюджетных мест в ВУЗах России к 2024 году сократится на 17%.
Обновлено в 00:16
Общество
В Екатеринбурге пройдет очередной суд из-за авторских прав на фото памятников
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Полиция Гондураса вторглась на территорию университета
Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено в 21:16
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Дети из Забайкалья приехали на лечение в Москву по программе Наццентра
Первая группа тяжелобольных детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "Область здоровья", сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Обновлено в 22:42
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Космос
Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе
Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 02:44
Футбол
Глушаков выбрал между Бузовой и Гагариной
Обновлено в 20:31
Политика
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год
Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 07:41
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено в 22:36