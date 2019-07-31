Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в подарок свой гипсовый бюст. Ранее, как пишут "Украинские новости", известный на Украине интернет-аукцион анонсировал продажу бюстов главы государства.

Зеленский не стал принимать в подарок свой гипсовый бюст

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