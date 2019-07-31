Политика

Зеленский не стал принимать в подарок свой гипсовый бюстРЕН ТВ 08:04

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в подарок свой гипсовый бюст. Ранее, как пишут "Украинские новости", известный на Украине интернет-аукцион анонсировал продажу бюстов главы государства.
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Зеленский отказался принять в подарок свой бюст

РБК09:48

«Это ужас!» Зеленский раскритиковал собственный бюст

Фонтанка.Ру09:00

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

РИА Новости07:50

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Известия08:16

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Газета.Ru08:04

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасом

ТАСС08:37

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

RT на русском07:43
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В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
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Армия и оружие

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Идет работа над тем, чтобы премьера фильма о легендарном футбольном вратаре Льве Яшине была показана на стадионе «Динамо».
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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