Зеленский не пришел на дебаты с ПорошенкоРИА Новости 08:29

40 минут, даже 45 - до 15:00 - мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии - к дебатам.

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Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

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