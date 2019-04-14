Политика

Зеленский не пришел на дебаты с ПорошенкоРИА Новости 08:29

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.
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Петр Порошенко
40 минут, даже 45 - до 15:00 - мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии - к дебатам.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИнтерфакс 07:29

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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