Политика
Зеленский не пришел на дебаты с ПорошенкоРИА Новости 08:29
Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.
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40 минут, даже 45 - до 15:00 - мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии - к дебатам.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИнтерфакс 07:29
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