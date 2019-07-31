Политика

В Черкассах Зеленский отказался принять в дар свой бюстREGNUM 09:09

Сегодня, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы отказался принять в подарок свой бюст. Примечательно, что бюст со следами женской помады дарила корреспондентка телеканала 1+1, который принадлежит собственнику группы «Приват» Игорь Коломойскому.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Зеленский отказался принять в подарок свой бюст

РБК09:48

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

РИА Новости07:50

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Известия08:16

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Газета.Ru08:04

Зеленский не стал принимать в подарок свой гипсовый бюст

РЕН ТВ08:04

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасом

ТАСС08:37

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

RT на русском07:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:06, Ашберн
Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева

Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Футбол

ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.
Обновлено в 10:35
Общество

В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол

«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле

Обновлено в 10:35
Экономика

СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны

Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл

34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
Здоровье

Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа

Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Эксперт объяснила низкую стоимость такси в России

Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский сделал бывшего портного с недвижимостью в РФ губернатором Черкасской области

По данным «Украинской правды» Шевченко родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области.
Обновлено в 10:13
Кино

Тарантино раскритиковали за жестокое отношение к женщинам в фильмах

Девятый фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Оскар" американской киноакадемии Квентина Тарантино действительно может стать последним в его карьере.
Обновлено в 09:35
Экономика

Чистая прибыль General Electric в I полугодии составила $3,5 млрд против убытка год назад

Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) в первом полугодии 2019 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 3,488 миллиарда долларов против убытка в 568 миллионов долларов за аналогичный период 2018 года, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе

На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек.
Обновлено в 10:23
Хоккей

КХЛ. «Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным

31-летний нападающий заключил с сочинцами пробное соглашение 12 июля, однако после просмотра клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, информирует официальный сайт «Сочи».
Обновлено в 10:41
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Кино

Стали известны самые популярные запросы россиян о Гарри Поттере

Вычислены самые популярные поисковые запросы российских читателей и телезрителей саги о Гарри Поттере, сообщают аналитики Mail.ru.
Обновлено в 07:20
Происшествия

У метро «Люблино» у мужчины отобрали рюкзак с 5 млн рублей

Вооруженный налет на мужчину совершен у станции метро на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами

Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.
Обновлено в 07:11
Общество

Принцесса Хайя впервые появилась на публике после побега от мужа

30 июля принцесса Хайя предстала перед судом Великобритании, чтобы решить, с кем же останутся жить двое детей — сын Зайед и дочь Аль Джалила — от премьер-министра Дубая.
Обновлено в 02:46
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В США показали аналог российского «Авангарда»

В Соединенных Штатах компанией Raytheon был закончен эскиз глайдера, способного перемещаться на гиперзвуковых скоростях и разработанного в рамках проекта Tactical Boost Glide.
Обновлено в 02:35
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное