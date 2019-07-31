Сегодня, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы отказался принять в подарок свой бюст. Примечательно, что бюст со следами женской помады дарила корреспондентка телеканала 1+1, который принадлежит собственнику группы «Приват» Игорь Коломойскому.

В Черкассах Зеленский отказался принять в дар свой бюст

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