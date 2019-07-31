Политика
В Черкассах Зеленский отказался принять в дар свой бюстREGNUM 09:09
Сегодня, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы отказался принять в подарок свой бюст. Примечательно, что бюст со следами женской помады дарила корреспондентка телеканала 1+1, который принадлежит собственнику группы «Приват» Игорь Коломойскому.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:06, Ашберн
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Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
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«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева
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Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Футбол
ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года
Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.
Обновлено в 10:35
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
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«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле
Обновлено в 10:35
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
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Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл
34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
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Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
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Эксперт объяснила низкую стоимость такси в России
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский сделал бывшего портного с недвижимостью в РФ губернатором Черкасской области
По данным «Украинской правды» Шевченко родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области.
Обновлено в 10:13
Кино
Тарантино раскритиковали за жестокое отношение к женщинам в фильмах
Девятый фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Оскар" американской киноакадемии Квентина Тарантино действительно может стать последним в его карьере.
Обновлено в 09:35
Экономика
Чистая прибыль General Electric в I полугодии составила $3,5 млрд против убытка год назад
Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) в первом полугодии 2019 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 3,488 миллиарда долларов против убытка в 568 миллионов долларов за аналогичный период 2018 года, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе
На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек.
Обновлено в 10:23
Хоккей
КХЛ. «Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным
31-летний нападающий заключил с сочинцами пробное соглашение 12 июля, однако после просмотра клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, информирует официальный сайт «Сочи».
Обновлено в 10:41
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Кино
Стали известны самые популярные запросы россиян о Гарри Поттере
Вычислены самые популярные поисковые запросы российских читателей и телезрителей саги о Гарри Поттере, сообщают аналитики Mail.ru.
Обновлено в 07:20
Происшествия
У метро «Люблино» у мужчины отобрали рюкзак с 5 млн рублей
Вооруженный налет на мужчину совершен у станции метро на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами
Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.
Обновлено в 07:11
Общество
Принцесса Хайя впервые появилась на публике после побега от мужа
30 июля принцесса Хайя предстала перед судом Великобритании, чтобы решить, с кем же останутся жить двое детей — сын Зайед и дочь Аль Джалила — от премьер-министра Дубая.
Обновлено в 02:46
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В США показали аналог российского «Авангарда»
В Соединенных Штатах компанией Raytheon был закончен эскиз глайдера, способного перемещаться на гиперзвуковых скоростях и разработанного в рамках проекта Tactical Boost Glide.
Обновлено в 02:35