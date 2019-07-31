Политика

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюстГазета.Ru 08:04

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ. Изделие весит 2,5 килограмма, его высота составляет 23 сантиметра.
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Зеленский не стал принимать в подарок свой гипсовый бюст

РЕН ТВ08:04

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасом

ТАСС08:37

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Известия08:16

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Газета.Ru08:04

Зеленский отказался принять в подарок свой бюст

РБК09:48

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

РИА Новости07:50

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

RT на русском07:43
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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