Политика

Зеленский не принял в подарок свой бюстКомсомольская правда 09:15

В среду, 31 июля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы лидеру незалежной пытались вручить в подарок его бюст, но политику эта идея не понравилась и он назвал подарок ужасным.
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