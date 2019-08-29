Политика

REGNUMREGNUMЗеленский не принял решения по кандидатуре главы МВД Украины — СМИ

2 фото
Президент Украины Владимир Зеленский ещё не принял окончательного решения по кандидатуре министра внутренних дел Украины, сообщило 28 августа издание Liga.net со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Палач с опытом бандита на службе шута. Что стоит за переназначением Авакова

Национальная служба новостей11:21

Зеленский не принял решения по кандидатуре главы МВД Украины — СМИ

REGNUM00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Политика

Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ

Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
Rambler News Service 12:58
Футбол

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС 12:39
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Интернет

YouTube Premium будет бесплатным

Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ 12:19
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Технологии

Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе

Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Экономика

США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg

Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия 08:22
Происшествия

Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Газета.Ru 07:55
Шоу-бизнес

Отдохнувшая Ирина Шейк вернулась домой из Европы

7Дней.ру 12:00
Футбол

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Общество

Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

Газета.Ru 04:16
Армия и оружие

США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе

США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Экономика

«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»

Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:13
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов

Газета.Ru 03:38
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия

В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения

Российская газета 08:31
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами

В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
Российская газета 07:16
Общество

В Москве завершили благоустройство усадьбы Люблино

Благоустройство усадьбы началось в ноябре 2018 года.
РИА Новости 11:30
Гаджеты

Разноцветные чехлы для iPhone 11 уже появились в розничных магазинах

iXBT.com 10:18
Футбол

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Вести.Ru 12:23
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика

Лукашенко предложил Болтону перезагрузить отношения США и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит в страну советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «историческим моментом» и предложил начать отношения между двумя государствами с «чистого листа».
Daily Storm 10:17
Политика

Трамп рассматривает возможность приостановить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп думает над возможностью приостановки выделения военной помощи Украине, сообщает телеканал CNN.
РЕН ТВ 10:35
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Политика

ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное