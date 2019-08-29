Президент Украины Владимир Зеленский ещё не принял окончательного решения по кандидатуре министра внутренних дел Украины, сообщило 28 августа издание Liga.net со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

Зеленский не принял решения по кандидатуре главы МВД Украины — СМИ

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