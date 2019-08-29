Политика
REGNUMЗеленский не принял решения по кандидатуре главы МВД Украины — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский ещё не принял окончательного решения по кандидатуре министра внутренних дел Украины, сообщило 28 августа издание Liga.net со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».
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Палач с опытом бандита на службе шута. Что стоит за переназначением Авакова
Национальная служба новостей11:21
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Политика
Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ
Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
Rambler News Service 12:58
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Интернет
YouTube Premium будет бесплатным
Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ 12:19
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Технологии
Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Экономика
США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg
Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Экономика
«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»
Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:13
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета 08:31
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
Российская газета 07:16
Общество
В Москве завершили благоустройство усадьбы Люблино
Благоустройство усадьбы началось в ноябре 2018 года.
РИА Новости 11:30
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Лукашенко предложил Болтону перезагрузить отношения США и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит в страну советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «историческим моментом» и предложил начать отношения между двумя государствами с «чистого листа».
Daily Storm 10:17
Политика
Трамп рассматривает возможность приостановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп думает над возможностью приостановки выделения военной помощи Украине, сообщает телеканал CNN.
РЕН ТВ 10:35
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации
Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26