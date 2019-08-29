Политика
REGNUMЗеленский не принял решения по кандидатуре главы МВД Украины — СМИ
По словам собеседника, будущие депутаты Верховной рады на встрече с Зеленским задали ему вопрос о будущем главе МВД, на что тот ответил, что «решение ещё не принято».
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Футбол
Лебеденко попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ
ФНЛ представила символическую сборную 10-го тура. В нее вошли футболисты из одиннадцати команд лиги.
Матч ТВ 06:14
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Зеленский выбрал премьера Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
Газета.Ru 06:13
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия
Турецкая клиника ответила на обвинения в изъятии органов у россиянки
Сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки в турецкой клинике «Яшам хастанеси» в Анталье являются клеветой, заявила директор учреждения Нуртач Ары.
Взгляд.ру 06:18
Политика
Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву
Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Холдинг «Швабе» создал лазерную систему посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе компании.
Московский Комсомолец 06:39
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Футбол
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Чемпионат 06:26
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
REGNUM 03:19
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06