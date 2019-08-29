Политика

REGNUMREGNUMЗеленский не принял решения по кандидатуре главы МВД Украины — СМИ

1 фото
По словам собеседника, будущие депутаты Верховной рады на встрече с Зеленским задали ему вопрос о будущем главе МВД, на что тот ответил, что «решение ещё не принято».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский не принял решения по кандидатуре главы МВД Украины — СМИ

REGNUM00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Футбол

Лебеденко попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ

ФНЛ представила символическую сборную 10-го тура. В нее вошли футболисты из одиннадцати команд лиги.
Матч ТВ 06:14
Политика

Меркель и Путин обсудили «нормандскую четверку», Сирию и Ливию

ТАСС 06:12
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Политика

Зеленский выбрал премьера Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
Газета.Ru 06:13
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Автоспорт

Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя

Советский спорт 04:51
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова

Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Политика

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия

Турецкая клиника ответила на обвинения в изъятии органов у россиянки

Сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки в турецкой клинике «Яшам хастанеси» в Анталье являются клеветой, заявила директор учреждения Нуртач Ары.
Взгляд.ру 06:18
Политика

Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву

Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Общество

Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

Газета.Ru 04:16
Происшествия

Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка

В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

РБК 06:09
Политика

Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ

REGNUM 04:29
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Армия и оружие

В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду

Холдинг «Швабе» создал лазерную систему посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе компании.
Московский Комсомолец 06:39
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия

Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму

"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Гаджеты

В популярном приложении для Android нашли вирус

Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Политика

Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента

Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Футбол

«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»

«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Чемпионат 06:26
Здоровье

Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
REGNUM 03:19
Наука

Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор

Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное