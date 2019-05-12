Политика

Зеленский не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru 10:55

Источники в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он не является "врагом Америки" и не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает газета The Washington Post.
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Зеленский не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США

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