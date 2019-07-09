Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе. По его словам, нужно учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.

Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе

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