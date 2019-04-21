Зеленский назвал задачу номер один после победыРБК 14:34

16 апреля Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву, потребовав немедленного освобождения Россией задержанных кораблей вместе с их экипажами. До этого, в январе 2018 года, власти Украины направили жалобу о нарушении прав моряков в Европейский суд по правам человека.

Зеленский назвал задачу номер один после победы

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

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Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.

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Политика Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.

Футбол Андрей Ещенко: «Может, и правильно, что болельщики нам свистели» Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ остался доволен первой игрой после восстановления от травмы колена.

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Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Политика Захарова: Украина может осуществить перезагрузку Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.

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Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

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