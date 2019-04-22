Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президентаРИА Новости 16:20
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков. Зеленский также анонсировал "мощную информационную войну", с помощью которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.
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Политика
Глава МИД Британии поздравил Зеленского с победой
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 17:20
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Кемерове горели два общежития
В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку
Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 04:51
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Политика
Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе
Обновлено в 18:36
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262
Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
Происшествия
В «Востокцементе» заявили, что дело Пушкаревых серьезно не повлияло на работу компаний
Тверской суд Москвы 9 апреля признал Пушкаревых виновными в коррупционных преступлениях - с 2009 по 2015 год градоначальник за взятки мешал компаниям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог и обеспечивал победу компаниям, подконтрольным "Востокцементу".
Обновлено в 20:39
Экономика
«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров
Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.
Обновлено в 20:34
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Казани при пожаре погибла семья из шести человек
В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня
По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14
Общество
Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом
Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Экономика
Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млн
Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41