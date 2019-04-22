Зеленский назвал задачу номер один на посту президентаРИА Новости 16:20

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков. Зеленский также анонсировал "мощную информационную войну", с помощью которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

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