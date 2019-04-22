Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президентаРИА Новости 16:20

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков. Зеленский также анонсировал "мощную информационную войну", с помощью которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.
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Зеленский назвал задачу номер один после победы

РБК14:34

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

РИА Новости16:20

Зеленский: для нас задача номер один — вернуть всех военнопленных

Коммерсантъ15:55

Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс

Вести.Ru15:02

Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией

Ведомости14:37

О самом главном: Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

РЕН ТВ20:49

Зеленский дал первые обещания

Газета.Ru14:26
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Политика

Глава МИД Британии поздравил Зеленского с победой

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 17:20
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Кемерове горели два общежития

В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Политика

Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку

Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 04:51
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Политика

Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе

Обновлено в 18:36
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Гаджеты

В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
Происшествия

В «Востокцементе» заявили, что дело Пушкаревых серьезно не повлияло на работу компаний

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Пушкаревых виновными в коррупционных преступлениях - с 2009 по 2015 год градоначальник за взятки мешал компаниям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог и обеспечивал победу компаниям, подконтрольным "Востокцементу".
Обновлено в 20:39
Экономика

«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров

Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.
Обновлено в 20:34
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Происшествия

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
Происшествия

Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня

По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14
Общество

Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют

Обновлено в 18:07
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика

Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Экономика

Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млн

Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»

О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом

Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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