Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президентаРИА Новости 16:20
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков. Зеленский также анонсировал "мощную информационную войну", с помощью которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.
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Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09
Хоккей
Никита Седов пропустит остаток ЧМ из-за перелома руки
Защитник юниорской сборной России по хоккею Никита Седов пропустил матч проходящего в Швеции чемпионата мира для игроков до 18 лет с командой США из-за перелома руки, турнир для игрока закончен, сообщил главный тренер российской сборной Владимир Филатов.
Обновлено в 16:17
Общество
В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях
В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Политика
Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах
Обновлено в 14:25
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Общество
Из опубликованного. Козырьки над подъездами в Тайшете держатся на честном слове
Ещё одной распространённой проблемой являются разваливающиеся козырьки над подъездами.
Обновлено в 04:16
Политика
Захарова призвала Украину провести «перезагрузку»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину осуществить перезагрузку.
Обновлено в 19:03
Футбол
«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения
Обновлено в 19:01
Общество
Теплицы хотят облагать штрафами и налогами
Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси
Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Генштаб отмечает желание призывников послужить
Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский, в срочниках недостатка не будет.
Обновлено в 15:40
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено в 15:23
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для здоровья печени
Обновлено в 19:50
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено 19 апреля в 04:37
Армия и оружие
Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн
Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34