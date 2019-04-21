Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президентаРИА Новости 16:20

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков. Зеленский также анонсировал "мощную информационную войну", с помощью которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.
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Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

РИА Новости16:20

Зеленский: для нас задача номер один — вернуть всех военнопленных

Коммерсантъ15:55

Зеленский назвал задачу номер один после победы

РБК14:34

Зеленский назвал «задачу номер один» на посту президента

Телеканал 360°14:39

Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией

Ведомости14:37

Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс

Вести.Ru15:02

Зеленский дал первые обещания

Газета.Ru14:26
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Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Обновлено в 06:47
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Общество

Михалков решил засудить торговцев биодобавками

Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Общество

Дмитрий Быков начал приходить в сознание

Обновлено в 06:09
Хоккей

Никита Седов пропустит остаток ЧМ из-за перелома руки

Защитник юниорской сборной России по хоккею Никита Седов пропустил матч проходящего в Швеции чемпионата мира для игроков до 18 лет с командой США из-за перелома руки, турнир для игрока закончен, сообщил главный тренер российской сборной Владимир Филатов.
Обновлено в 16:17
Общество

В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»

Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество

Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях

В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Обновлено в 20:21
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Политика

Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах

Обновлено в 14:25
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Общество

Из опубликованного. Козырьки над подъездами в Тайшете держатся на честном слове

Ещё одной распространённой проблемой являются разваливающиеся козырьки над подъездами.
Обновлено в 04:16
Политика

Захарова призвала Украину провести «перезагрузку»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину осуществить перезагрузку.
Обновлено в 19:03
Футбол

«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения

Обновлено в 19:01
Общество

Теплицы хотят облагать штрафами и налогами

Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Генштаб отмечает желание призывников послужить

Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский, в срочниках недостатка не будет.
Обновлено в 15:40
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 18:33
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Политика

«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео

Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено в 15:23
Здоровье

Назван самый полезный фрукт для здоровья печени

Обновлено в 19:50
Наука

ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз

Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено 19 апреля в 04:37
Армия и оружие

Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн

Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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