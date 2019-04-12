Политика
Зеленский рассказал о встрече с МакрономNews.ru 14:53
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном «конструктивной». Шоумен отметил, что ключевым пунктом в переговорах стало прекращение боевых действий в Донбассе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Обновлено в 08:00
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Политика
Глава Военного совета Судана ушел в отставку
Как отмечается, замглава совета Камаль Абд аль-Мааруфа также ушел в отставку. При этом Авад ибн Ауф объяснил свой уход "неуверенностью".
Обновлено в 16:11
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Наука
Математики МГУ создали новую геометрию
Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу ЧЕ в многоборье
Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Акция «Сирийский перелом» в Казани стала рекордной по посещаемости
Поезд с военно-патриотической акцией «Сирийский перелом», который сегодня утром прибыл в Казань и сделал остановку на железнодорожном вокзале, привлек внимание более 38 тысяч жителей Татарстана, акция побила рекорд по посещаемости.
Обновлено в 10:47
Хоккей
Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»
Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Гаджеты
Acer представила новый ультратонкий ноутбук
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Футбол
«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено в 16:32
Гаджеты
Oppo отправляет на покой флагманскую линейку смартфонов R
Обновлено в 03:20
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Экономика
Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Кино
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
Общество
Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в реке во Франкфурте
Специалисты обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны на дне реки Майн в немецком Франкфурте, пишет газета Bild.
Обновлено в 12:10
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла Францию в матче Еврочелленджа
Олимпийская сборная России обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу россиян.
Обновлено в 15:48
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53