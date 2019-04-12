Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивнойRT на русском вчера в 14:19
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже. «Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
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Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
«Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Рубин»
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 00:37
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Обновлено вчера в 14:07
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Режиссер Оливер Стоун отреагировал на арест Ассанжа
Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного 11 апреля в Лондоне, борцом за правду.
Обновлено в 00:39
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова
Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы
42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы Напомним, что решение сделать пластическую операцию Борисова объясняла тем, что за время ее лечения от наркомании и алкоголизма в реабилитационном центре в Таиланде состояние ее кожи ухудшилось из-за постоянного пребывания на солнце.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Обновлено вчера в 10:30
Технологии
Новый американский реактор от Westinghouse стал проклятием и позором атомной отрасли США
На деле оказался настоящим проклятием для своих создателей и позором всей атомной отрасли Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35
Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Здоровье
В Чите будет построена новая туберкулезная больница
Заболеваемость и смертность от туберкулеза снизится на 15%, а к 2030 году туберкулёз будет побежден в Забайкальском крае, как поручил президент России Владимир Путин, благодаря строительству в Чите новой туберкулёзной больницы.
Обновлено вчера в 05:41