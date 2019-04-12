Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивнойRT на русском 14:19
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже. «Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
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Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся
У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Обновлено в 20:28
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Происшествия
В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ
Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Bayer назвал противозачаточные опасными для здоровья
Как сообщают источники GreatLove, В компании Bayer отмечают, что опасны для здоровья женщин препараты под названием "Жанин".
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
В Германии назвали «кошмаром для НАТО» российские комплексы С-400
Российские зенитно-ракетные системы С-400, представляющие собой одну из самых мощных систем ПВО в мире, стали "кошмаром" для Североатлантического альянса.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Авто
Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов
В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено в 08:49
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
В Китае начались испытания боевого корабельного лазера
Обновлено в 08:34
Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено в 13:09
Наука
Бактерии микрофлоры постоянно воруют ДНК друг у друга, выяснили ученые
Микробы, живущие в кишечнике человека и других млекопитающих, необычайно часто меняются друг с другом целыми сегментами ДНК, причем чаще всего эти обмены происходят между бактериями, живущими в разных частях тела.
Обновлено вчера в 05:49