Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с РоссиейРИА Новости вчера в 16:26
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
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Космос
Миссия Gaia начинает составлять карту звезд перемычки Млечного пути
Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
Обновлено 16 июля в 21:08
Политика
Зеленский счел позором желание Рады устроить себе каникулы
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул спикера Верховной Рады Андрея Парубия в бездействии из-за отказа собрать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 06:23
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Киев назвал условия обсуждения политических вопросов «Минска-2»
Киев готов обсуждать политические вопросы "Минска-2" по Донбассу в случае подвижек в области безопасности и гуманитарной сфере, заявил в четверг представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов
Арсенал обеспечит потребности в размещении всех запасов Балтийского флота В Калининградской области завершили строительство арсенала комплексного хранения ракет, артиллерийских боеприпасов и морского подводного оружия.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35
Обновлено в 06:50
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Общество
Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России
Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись
Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Общество
Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции
Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.
Обновлено в 02:26
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
Жителям Украины стало проще получить российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Бронемашина Oshkosh M-ATV не смогла противостоять пулемётному огню хуситов
Целью одной из хуситских группировок на территории Йемена стала колёсная бронемашина американского производства Oshkosh M-ATV, разработанная по программе Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).
Обновлено вчера в 10:40
Общество
В Минздраве заступились за пальмовое масло
Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.
Обновлено в 05:00
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12